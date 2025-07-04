مقتدى الصدر: لن يُقام الحق إلا بتسليم السلاح المتفلت للدولة وحل المليشيات واستقلال العراق

جدّد زعيم "التيّار الوطني الشّيعي" السيّد ​مقتدى الصدر​، تأكيده على مقاطعة الانتخابات المقبلة، قائلًا: "مقاطعون... من شاء فليقاطع، ومن شاء فليتّخذ لشهوة السّلطة سبيلًا".

وأكّد في تصريح، أنّه "لن يُقام الحق ويُدفع الباطل إلّا بتسليم السّلاح المتفلّت إلى الدّولة، وحلّ المليشيات، وتقوية الجيش والشّرطة، واستقلال ​العراق​ وعدم تبعيّته، والسّعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين! وما خُفي أعظم".