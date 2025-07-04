الأونروا: نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة أهان عائلات جائعة وخائفة ومصابة ومنهكة وجردها من إنسانيتها

أعلنت وكالة الأونروا أن "كل شيء ينفد بالنسبة لسكان ​غزة​، فالوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة نفدت بالفعل"، مشيرة إلى أن "نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة أهان عائلات جائعة وخائفة ومصابة ومنهكة، وجردها من إنسانيتها".

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