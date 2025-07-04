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الأونروا: نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة أهان عائلات جائعة وخائفة ومصابة ومنهكة وجردها من إنسانيتها

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الأونروا: نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة أهان عائلات جائعة وخائفة ومصابة ومنهكة وجردها من إنسانيتها

أعلنت وكالة الأونروا أن "كل شيء ينفد بالنسبة لسكان ​غزة​، فالوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة نفدت بالفعل"، مشيرة إلى أن "نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة أهان عائلات جائعة وخائفة ومصابة ومنهكة، وجردها من إنسانيتها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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