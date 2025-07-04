باكستان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري

القاهرة - كتب محمد نسيم - تتولى باكستان اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر تموز الحالي خلفا لغويانا.

ويعقد رئيس المجلس، مندوب الباكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا مسا اليوم، بتوقيت نيويورك، تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي فرنسا، الصين، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة الى الباكستان: غويانا واليونان والجزائر وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك والصومال والباكستان وبنما.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر : وكالات