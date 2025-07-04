وزير الداخلية نفى ما يتم تداوله بأنه أصدر قرارًا بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان، انه "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الوزير أحمد الحجار أصدر قرارًا بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة"، مؤكدا "نفي هذا الخبر جملة وتفصيلًا والتأكيد أن لا صحة له إطلاقًا".

هذا وطلب الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الجهات التي قامت بفبركة هذا الخبر وترويج معلومات كاذبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.