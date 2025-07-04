أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "في إطار تطبيق ​قانون السير​، تنفّذ عناصر سريّة سير بيروت في وحدة شرطة بيروت، دوريّات راجلة وسيّارة وحواجز ظرفيّة في مختلف شوارع العاصمة". وكشفت أنّها "ضبطت خلال شهر حزيران، عددًا من المخالفات: حجز 1694 درّاجةً آليّة مخالفة، حجز 364 سيّارةً مخالفة، وتنظيم 423 محضر ضبط بمخالفة زجاج حاجب للرّؤية".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: سريّة سير بيروت حجزت خلال حزيران 1694 دراجة و364 سيارة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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