الحاج حسن: سبب رفض الغرب لوجود المقاومة هو أنها تشكل حاجزًا أمام تنفيذ مشروع التطبيع

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل النائب حسين الحاج حسن، أن الضغوط التي تشهدها المنطقة ليست خافية، مشيرًا إلى أن المشروع الأميركي الذي يسير بخطى ثابتة منذ عقود لا يزال مستمرًا ويهدف إلى إنهاء أي شكل من أشكال ​المقاومة​ في المنطقة.

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه ​حزب الله​ في مقام السيدة خولة في بعلبك، شدد الحاج حسن على أن الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" لا يُخفون نواياهم، بل يعلنونها صراحة، خصوصًا بعد ضربة ​إيران​ الأخيرة، التي رأوا فيها فرصة لتعزيز "الاتفاقات الإبراهيمية" ومزيد من التطبيع مع العدو.

ولفت إلى أن التطبيع ليس سلوكًا سياسيًا طارئًا، بل هو جزء من مشروع أميركي قديم بدأ منذ حقبة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، عبر ما عُرف ب​سياسة​ "الخطوة خطوة"، والتي استجابت لها معظم الأنظمة العربية والإسلامية منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 وحتى اليوم.

وأكد الحاج حسن أن سبب رفض الغرب لوجود المقاومة هو أنها تشكل حاجزًا أمام تنفيذ هذا المشروع، ولهذا تعمل واشنطن و"تل أبيب"، ومعهما العديد من الأنظمة الغربية والعربية، على تقويض أي حراك مقاوم، سواء كان سياسيًا أو عسكريًا أو إعلاميًا.

وأضاف أن المقاومة، رغم كل هذه الضغوط، تواجه بثبات ووعي، وتملك خيارات واضحة، وتعمل بأعصاب هادئة، مشيرًا إلى أن من يدرك ما يجري في المنطقة، يدرك حجم المعركة وحجم الرهان.

وفي ما يتعلق بإيران، أشار الحاج حسن إلى أن الاستهداف الأميركي و"الإسرائيلي" لها لم يكن محصورًا بالملف النووي أو القدرات العسكرية، بل كان الهدف الأساسي القضاء على النظام والثورة والدولة منذ اللحظة الأولى لانتصارها، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية تجاوزت الضربات رغم استشهاد عدد من القادة، في معركة شارك فيها كل الغرب، سواء بالدعم العسكري أو المعلوماتي للكيان الصهيوني.

كما أشار إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية تطورت تماشيًا مع قوله تعالى: "وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة"، موضحًا أن الضربات الإيرانية الأخيرة سبّبت خسائر مباشرة داخل الكيان "الإسرائيلي" باعتراف مسؤوليه، مع تسجيل أكثر من 60 ألف طلب تعويض وبلوغ الخسائر مليارات الدولارات، رغم وجود خمس طبقات دفاع جوي ودعم مباشر من الولايات المتحدة والغرب وبعض الأنظمة العربية.

وختم الحاج حسن بالتأكيد على أن المواجهة مستمرة، وأن المقاومة لا ترهبها التضحيات، بل تستمد قوتها من وعد الله بالنصر.