الحجار التقى دريان بعد صلاة الجمعة في مسجد قريطم وبحثا في شؤون عامة

أدّى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صلاة الجمعة في مسجد قريطم، حيث التقى بعد الصلاة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. وتم خلال اللقاء التداول في شؤون عامة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.

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