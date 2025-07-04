واصلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع جولتها في الجنوب، حيث حطّت صباح اليوم في مقر القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" في بلدة شمع، وأُعدّ لها حفل استقبال من قبل عميد القطاع الغربي نيكولا ماندوليسي وضبّاط جنود حفظة السّلام في الكتيبة الإيطاليّة والكتائب الدّوليّة المنضوية في قيادة القطاع، الّذين استقبلوها بمؤازرة من الجيش اللّبناني.
ثمّ وُضعت الذّخائر في صالة مخصّصة في القيادة، وتَبارك منها الضبّاط والجنود الدّوليّون في "اليونيفيل". كما تلا أحد الضبّاط سيرة القديسة تيريزا الطفل يسوع.
بعدها أُقيم قدّاس داخل كنيسة القيادة ترأسه أحد آباء الكتيبة الإيطاليّة، في حضور حشد من جنود حفظ السّلام المنضويين تحت قيادة الكتيبة الإيطاليّة، لتُختتم الزّيارة بالمباركة والتقاط الصّور التّذكاريّة للضّباط وجنود "اليونيفيل" إلى جانب ذخائر القدّيسة تيريزا الطفل يسوع. .
بعدها، انتقلت الذّخائر إلى بلدة قانا الخليل في قضاء صور.
كانت هذه تفاصيل خبر ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع وصلت إلى مقر القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" في بلدة شمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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