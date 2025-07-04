الكتيبة الهندية تسلمت المسؤوليات التشغيلية في اليونيفيل بحفل رسمي

أقيم في مقر الكتيبة الهندية في القطاع الشرقي من منطقة عمل اليونيفيل حفل رسمي بمناسبة تسليم السلطة، حيث سلّمت الكتيبة الخامسة والعشرون (فوج مادراس) المسؤوليات التشغيلية إلى الكتيبة السادسة والعشرون (فوج الغرنادير). تميزت المراسم بعروض عسكرية استثنائية وتسليم رمزي لعلم الكتيبة، إلى جانب عرض انضباطي يعكس الاحترافية العالية للجيش الهندي في عمليات حفظ السلام.

وحضر الحفل العميد ريكاردو أستبان كابريخوس قائد القطاع الشرقي، وكبار الضباط العسكريين من اليونيفيل، وممثلون عن الجيش اللبناني، إلى جانب شخصيات مدنية من المنطقة، ما يعكس عمق العلاقة بين قوات حفظ السلام والمجتمعات المحلية. اختُتم الاحتفال بعرض عسكري وأداء فرقة موسيقية عسكرية، مع تأكيد الالتزام بمهمة الأمم المتحدة في حفظ السلام.