القوات الكورية الجنوبية أوقفت مواطنًا كوريًا شماليًا بعد اجتيازه الحدود البرية

أعلن مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة، بحسب وكالة "يونهاب"، أنّ القوّات الكوريّة الجنوبيّة أوقفت مواطنًا كوريًّا شماليًّا، بعد رصده في السّاعات الأولى من الصّباح بالقرب من مجرى مائي ضحل يمتد على طول خطّ ترسيم الحدود العسكريّة في الجزء الأوسط الغربي من المنطقة المنزوعة السّلاح.

وأوضح أنّ الرّجل عرّف عن نفسه على أنّه مدني، وكان غير مسلّح، واتّبع تعليمات القوّات الكوريّة الجنوبيّة المنتشرة، الّتي قادته إلى الجانب الجنوبي.

وذكرت الوكالة أنّ "خلال عمليّة عبور الحدود البرّيّة الّتي استمرّت نحو 20 ساعة، ظلّ الرّجل الكوري الشّمالي ساكنًا على الأغلب خلال النّهار، لتجنّب اكتشافه على ما يبدو، وبدأ في التحرّك ليلًا قبل أن تقوم القوّات الكوريّة الجنوبيّة بالتّواصل معه. وقد تمّ نقله إلى السّلطات المختصّة للتّحقيق".

وتفصل بين الكوريّتَين المنطقة المنزوعة السّلاح، وهي منطقة عازلة يبلغ عرضها 4 كيلومترات، وهي محصّنة بشدّة من كلا الجانبين. وعادةً ما يصل المنشقّون الكوريّون الشّماليّون إلى ​كوريا الجنوبية​ عن طريق عبور الحدود الشّماليّة إلى الصين، لكن القليل منهم يقوم بهذه الرّحلة عبر الحدود الكوريّة المشتركة الّتي تخضع لمراقبة مشدّدة.