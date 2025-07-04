إصابة شخصين بغارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصيب لبنانيان أحدهما طفل، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية نقلا عن وزارة الصحة بـ"إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة أحدهما طفل خلال تنفيذ العدو الإسرائيلي غارة بمسيّرة على الطريق المؤدي إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية".

وقالت الوكالة في وقت سابق إن "مسيرة معادية استهدفت صباحا منزلا غير مأهول في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي شوكين وحاروف في قضاء النبطية".

وفي قضاء مرجعيون (جنوب)، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في اتجاه أحياء بلدة العديسة.

ومساء الاثنين، أفادت الوكالة بأن الطيران المسير الإسرائيلي يحلق في أجواء مدينة صور، تزامنا مع إقامة المجالس العاشورائية في ساحة القسم وفي منطقة الآثار.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق، مُخلّفة ما لا يقل عن 224 قتيلا و513 جريحا، استنادا إلى بيانات رسمية.

المصدر : وكالات