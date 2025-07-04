الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة اثنَين بجروح خطيرة إثر استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع في خان يونس

أقرّ ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، بـ"مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطيرة إثر استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع في خان يونس".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، عن مقتل 3 جنود في حوادث عسكرية منفصلة في ​قطاع غزة​، اثنان منها في خان يونس جنوبي القطاع وبيت حانون شماليّه، وثالث قيد التحقيق.

وقالت مواقع إسرائيلية إن أحد الجنود قتل في استهداف آلية مدرعة بخان يونس بصاروخ مضاد للدروع وإن جثته انتشلت بعد 5 ساعات، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيما شديدا على ما وصفته بحادث صعب وقع في القطاع.

وفي وقت سابق قالت مصادر للجزيرة إن حدثا عسكريا وقع في شمال خان يونس، مشيرة إلى هبوط مروحيات إسرائيلية في موقع الحدث وإلى استمرار الاشتباكات.