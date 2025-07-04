قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة غادرت إحدى دور الرعاية في المتَين ولم تَعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المُختص، صورة المفقودة: نوره محمد النمش (مواليد عام 1958، لبنانيّة)، الّتي غادرت إحدى دور الرّعاية في المتَين، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بفصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 611019 – 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".