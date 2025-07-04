شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: القائمة الوطنية تحالف انتخابي يحترم الاختلاف ويعزز التنوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر هو تحالف انتخابي يحافظ على أفكار وآراء كل حزب داخله، مشيراً إلى أن التجربة السابقة خلال السنوات الخمس الماضية أثبتت عملياً احتفاظ كل حزب بمواقفه وتوجهاته داخل البرلمان، حيث عبرت الأحزاب عن نفسها بكل حرية وفق توجهاتها السياسية.

وأوضح الخولي خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز"، أن القائمة تضم 12 حزباً إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتمثل مختلف التوجهات الفكرية من اليسار والوسط واليمين، بما يعكس التنوع الكامل في الأفكار، واستبعد انضمام أحزاب جديدة نظراً لضيق الوقت المتبقي، مشيراً إلى أن الإعلان عن الشكل النهائي للقائمة ونسب تمثيل الأحزاب سيتم خلال أيام قليلة.

وحول معايير اختيار المرشحين، أشار الخولي إلى أنها تراعي النزاهة، والكفاءة التخصصية بما يتناسب مع طبيعة مجلس الشيوخ، إلى جانب السمعة الطيبة والشعبية المرتبطة بالنزاهة، بما يضمن تقديم دراسات وأفكار تدعم الدولة في تطوير التشريعات والسياسات العامة.