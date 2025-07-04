شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: حزب الجبهة الوطنية يطرح كوادر قوية ويعمل للتوافق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور محمود مسلم أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أن مشاركة الحزب فى القائمة الوطنية من أجل مصر تتسق تمامًا مع توجهاته منذ تأسيسه، حيث ينتهج الحزب دائمًا السعى إلى التوافق ولمّ الشمل والبحث عن أرضية وطنية مشتركة مع الأحزاب المختلفة.

وأشار إلى أن الحزب منذ انطلاقه لا يسعى إلى الأغلبية وإنما إلى خدمة الوطن من خلال العمل المشترك فى مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.

وأوضح مسلم خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز"، أن الحزب يعمل حاليًا على اختيار مرشحين يعكسون قيم الحزب وهويته، مشددًا على أن الأولوية للكفاءة المهنية والسياسية وليس للعدد، التزاما بمسار الإصلاح وإحداث تأثير إيجابى فى أى موقع يتواجد فيه ممثلو الحزب.

وأضاف أن الحزب يعتز بثقة 550 ألف مواطن قدموا توكيلات لتأسيسه، مؤكدًا أن تلك الثقة تضع على عاتقه مسؤولية تقديم كوادر نوعية قادرة على إحداث الفارق فى الحياة السياسية.

وفيما يخص التنسيقات مع القوى السياسية، أوضح أن الحزب منفتح على الحوار والمناقشة لضمان تمثيل نوعى حقيقى فى القائمة الوطنية، بما يشمل تمثيل المحافظات المختلفة والفئات الدستورية مثل الشباب والمرأة وذوى الهمم والأقباط، وذلك بهدف تقديم أفضل المرشحين لكسب ثقة الناخبين سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.