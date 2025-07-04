أقنع البريطاني ضحيته بمحاولة الانتحار فسجنوه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أصبح رجلٌ أقنع ضحيته بمحاولة الانتحار وإيذاء نفسها بشكل خطير عبر الإنترنت أول شخص في بريطانيا يُحكم عليه بموجب قوانين السلامة الجديدة على الإنترنت.

حُكم على تايلر ويب، البالغ من العمر 23 عامًا، من لوفبورو، ليسترشاير، بالسجن تسع سنوات وأربعة أشهر، مع أمر دخول المستشفى.

وسيُعاد إلى المستشفى، وإذا تم التأكد من أنه لائق للإفراج عنه، فسيقضي المدة المتبقية له في السجن.

ويعتبر يب أول شخص في البلاد يُتهم بالتشجيع على إيذاء النفس بشكل خطير عبر الإنترنت بموجب المادة 184 من قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023.

كما اتُهم بالتشجيع على الانتحار، وأقرّ بالذنب في كلتا التهمتين في مايو.

بعد لقائه بضحيته - التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية - في منتدى إلكتروني مخصص للصحة النفسية العام الماضي، بدأ ويب باستدراجها على مدار عدة أسابيع وأقنعها بإيذاء نفسها، وفقًا للشرطة.

أرسلت الضحية لويب صورة لإصاباتها الناتجة عن إيذاء نفسها، والتي قال المدعون إنها تُظهر أنه كان يعلم بسلطته عليها.

ثم أقنع ويب ضحيته بالانتحار عبر مكالمة فيديو مباشرة بينما كان يشاهدها. فشلت محاولة الانتحار، ولكن بالصدفة فقط، وفقدت المرأة وعيها أثناء المكالمة.

وفقًا لهيئة الادعاء، أخبرها ويب مرارًا وتكرارًا أنها لا تملك ما تعيش من أجله، وأعطاها أساليب لإنهاء حياتها.

متلاعب وخطير

قال أليكس جونسون، المدعي العام في دائرة الادعاء الملكية: "تايلر ويب شخصٌ مُتلاعب، وخطير، ويشعر بالرضا عندما يرى الآخرين يُؤذون أنفسهم".

وفي مكالمة هاتفية استمرت 44 دقيقة، حاول ويب بإصرارٍ إقناع المرأة بإنهاء حياتها.

وعندما اتضح أنها لن تفعل ذلك، قال إنه سيقطع الاتصال بها وهددها بالانتقال إلى ضحية أخرى.

ثم أبلغت المرأة الشرطة عن هذه التفاعلات، وألقت شرطة ليسترشاير القبض على ويب في منزله.

وقالت لورين هامبتون، الملازم في شرطة ليسترشاير: "لقد جمعت، من منظور الشرطة، أدلةً لم نكن لنحلم بها قط، من حيث قدرتها على إثبات تورطه وذنبه في هذه الجريمة".

وأضافت: "آمل فقط أن يشعر الضحايا الآخرون بقدرتهم على إظهار نفس الشجاعة التي أظهرتها، وأن يُبلغوا الشرطة إذا حدث لهم أي شيء كهذا".

بعد إرسال تسجيل مكالمة مع ويب إلى الشرطة، استمعت الضحية إليه مجددًا، خشية أن تكون قد بالغت في تضخيم الأمر.

كلام القاضي

وقال القاضي هامبتون: "شعرت بالذنب الشديد لتورطها معه، لدرجة أنها أرادت الاستماع إلى التسجيل لترى إن كانت تتذكره بنفس السوء".

وعندما فعلت ذلك، استمر تأثيره عليها، واتبعت ضحية ويب تعليماته مجددًا.

وأضاف القاضي هامبتون: "أدت محاولة الانتحار هذه إلى بقائها في العناية المركزة لعدة أيام".

وقال السيد جونسون من دائرة الادعاء الملكية: "لم يكن هذا ضربًا من الخيال أو تمثيلًا تمثيليًا".

وأضاف: "أظهر فحص الأجهزة الرقمية لتايلر ويب وجود رسومات وصور تُظهر عمليات شنق وقطع رؤوس وعنفًا جنسيًا ضد النساء".

وتابع: لا يُعد هذا الحكم مجرد لحظة مهمة لضحية ويب، التي تقول الشرطة إنها على الأرجح أنقذت آخرين من استهداف المفترس؛ بل إنه أيضًا المرة الأولى التي يُختبر فيها قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 في المحكمة.

وقال السيد جونسون: "تُظهر هذه الإدانة أن لدينا أداةً جديدةً فعّالةً نستخدمها ضد الأشخاص المُصمّمين على التسبب بهذا النوع من الأذى عبر الإنترنت".

يشار إلى أنه مع أن التشجيع على الانتحار يُعدّ جريمةً جنائيةً منذ عام ١٩٦١، إلا أن التشجيع على إيذاء النفس عبر الإنترنت لم يُصبح جريمةً مُحدّدةً إلا قبل عامين.

ومنذ توجيه تهمة ويب في ١٢ يوليو ٢٠٢٤، أُلقي القبض على آخرين ووُجّهت إليهم تهمٌ جديدة.