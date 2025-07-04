"LBCI": تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا

أفادت معلومات للـ"LBCI"، بأن "رئيس الجمهورية جوزاف عون يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ ال​لبنان​ي على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا".

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