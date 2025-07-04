صور استضافت ذخائر القديسة تريزيا في كاتدرائية مار توما

استقبلت مدينة ​صور​ عصر في ساحة ميناء الصيادين، ذخائر ​القديسة تريزيا​ الطفل يسوع، في حضور راعي ابرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر ورئيس بلدية صور حسن دبوق.

وبعد جولة للذخائر في شوارع الحارة القديمة حيث نثر الارز والزهور علىيها وسط التراتيل الدينية، وضعت في ​كاتدرائية القديس توما​ الرسول حيث ترأس إسكندر قداسا احتفاليا بالمناسبة عاونه الإيكونومس كتورة والاب فرعون.

وبعد القداس القى اسكندر عظة قال فيها: "نلتقي اليوم في رحاب كاتدرائية القديس توما الرسول في صور، في استقبال ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع، هذه القديسة التي اختبرت سر المحبة في بساطة قلبها، فصارت زهرة صغيرة تنثر عبيرها في حقول العالم. هي بيننا اليوم، لتذكرنا بأن الإيمان ليس زينة نتباهى بها، بل هو درب حياة ، درب نزرعه في حقول قلوبنا لنحصد ثماره في بيوتنا، في مجتمعنا، وفي مدينتنا الجريحة صور".

وتابع: "أعرف أنكم تعيشون في قلب المضايق: حروب لا ترحم، ضغط اقتصادي غير مسبوق، لا أعمال ولا مستقبل، وقلوبكم تتوق إلى الفرج. لكن تريزيا تقول لنا اليوم: "حين تكون الروح مجروحة، تصبح الصلاة أقوى. حين يكون القلب مكسورا، تصبح الرحمة أعمق". فلنسمع صوتها يطوف بيننا ويقول: "حتى لو كسر العالم من حولكم، لا تدعوا المحبة تكسر في داخلكم". هي جاءت لتقول لنا: إن الله أقرب إلينا من صدى أنيننا، وإن ضعفنا هو أعظم مكان يزرع فيه الله زهرة الرجاء".

وختم: "دعونا في ختام صلاتنا يا أحبة نشكر الله على هذه الذخائر المباركة، التي تساعدنا وتشجعنا أن نقتدي بتريزيا ونحيا حياتها: صغيرة أمام العالم، عظيمة في عيني الرب. دعونا نصلي معا صلاة قصيرة مستوحاة من كلماتها: "يا رب، خذ ضعفي واجعله قوة فيك. خذ خوفي واجعله رجاء بك. خذ فقري واجعله غنى بروحك. واجعلنا مع القديسة تريزيا، زهورا صغيرة في حديقة ملكوتك، تضيء العالم بابتسامة، وتزرع الرجاء في كل قلب جريح. ولتكن بركة الرب معكم، ترافقكم في كل خطوة تخطونها، وفي كل ابتسامة ترسمونها على وجوه الآخرين".