الحكومة البريطانية رحبت بتشديد الشرطة الفرنسية إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش

لندن ت

رحّبت الحكومة البريطانية الجمعة بـ"تشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى انكلترا على متن قوارب انطلاقا من شمال فرنسا".

وبحسب وكالة "أ ف ب"، أظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.

وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر "ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة"، مضيفا "نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها".

وأوضح المتحدث "نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها".

واشار إلى أنه "إلى جانب جميع الادوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات" من المهربين.