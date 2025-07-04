الجيش: توقيف 31 سوريًّا عند حاجز المدفون لدخولهم بطريقة غير شرعية وسوريَّين في بيروت لارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 4/ 7/ 2025، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون – البترون 31 سوريًا، وذلك لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت السوريَّين (ع.ع.) و(س.ع.) لتشكيلهما عصابة سلب بقوة السلاح، وتعاطيهما المخدرات بالإضافة إلى تجولهما داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا".
وذكرت القيادة، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 31 سوريًّا عند حاجز المدفون لدخولهم بطريقة غير شرعية وسوريَّين في بيروت لارتكابهما جرائم مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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