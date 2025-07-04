قاسم: لا أحد يطالبنا بالتوقف عن المقاومة بل طالبوا العدوان بالرحيل وليس مواطنيكم بالاستسلام

أشار الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشيخ ​نعيم قاسم​ إلى أنّه "حين خضنا معركة أولي البأس، وقبلها طوفان الأقصى، قدمنا عددًا كبيرًا من الشهداء، وقدمنا سيد شهداء الأمة، السيد حسن نصرالله، الذي أسس لهذه المسيرة الحسينية".

ولفت، في المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى "أننا نؤمن ببلدنا وأرضنا ومتمسكون بها، وما الوطنية إلا أن تكون عبر التمسك بالأرض، والدفاع عنها، وتربية الأولاد عليها، وحبها، والعلاقة معها"، وقال: "نحن وطنيون بكل ما للكلمة من معنى، والإسلام يدعونا للدفاع عن الوطن، ونحن إسلاميون وإنسانيون، ونتعاطف مع المستضعفين في الأرض".

كما لفت قاسم إلى "أننا اليوم في قلب لبنان نعيش بشكل طبيعي ونمارس دورنا، ولدينا نواب، ونشارك في قلب الحكومة، ونغير قوانين، ونبدي آراءنا كما يبدي الآخرون آراءهم ضمن القوانين".

وأضاف: "نحن في لبنان كمقاومة نستمد من الإسلام"، مشيرًا إلى "أننا مقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا بد أن نقاومه ونواجهه"، متسائلًا: "متى يحتاج الدفاع إلى إذن؟ الدفاع لا يحتاج إلى إذن، وعندما يتوفر البديل الدفاعي للوطن، نناقش كل التفاصيل مع الذين يقولون إنهم قادرون على هذا الدفاع، ونحن قريبون ولسنا بعيدين عن كيفية النقاش".

وقال قاسم: "لا يطالبنا أحد بالتوقف عن المقاومة، بل طالبوا العدوان بالرحيل، وليس مواطنيكم بالاستسلام"، مضيفًا: "إذا اعتبر بعضهم أن هناك فرصة الآن للاستقواء على مواطنين في لبنان، فقد أخطأوا الحساب، لأن شعب المقاومة شعب لا يهاب الأعداء".

وأشار إلى أنّ "الإنجازات هي أن نحرر أرضنا ووطننا، وهذه دعوتنا إليكم، ونحن جاهزون".