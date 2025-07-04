سلام: "يا ريت الحياة السياسية بلبنان رياضية"

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح، إلى أن ال​رياضة​ توحّد اللبنانيين، و"يا ريت الحياة السياسية بلبنان رياضية".

كلام سلام جاء بعد وصوله إلى ملعب المنارة لمتابعة أولى مباريات نهائي بطولة لبنان لكرة السلحة بين بين ‎الرياضي ‎والحكمة.