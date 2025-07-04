سلام: "يا ريت الحياة السياسية بلبنان رياضية"

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح، إلى أن الرياضة توحّد اللبنانيين، و"يا ريت الحياة السياسية بلبنان رياضية".
كلام سلام جاء بعد وصوله إلى ملعب المنارة لمتابعة أولى مباريات نهائي بطولة لبنان لكرة السلحة بين بين الرياضي والحكمة.
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