نصار: لا أرى أن بري سيُقدم على إيقاف التشكيلات القضائية وفوجئت بتصويت نواب "القوات" ضد منحة القضاة

أشار وزير العدل ​عادل نصار​، إلى أنّه "إذا لم يتم اختيار شخص لمركز معيّن فهذا لا يعني أنه ليس بإمكانه أن يكون في مركز آخر، وأنا مسؤول وأقوم بدوري ضمن صلاحياتي لحماية المؤسسات ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ متفهم لهذا الموضوع".

ولفت، في حديث عبر قناة الـ"إل بي سي أي"، إلى أنّ "بري لا يوقف التشكيلات القضائية إذا كان على علم بأننا التزمنا بالأسس الموضوعية وهو يعلم أنني مؤسساتي ولا أرى أنه سيُقدم على ذلك"، مضيفًا "فوجئت بنواب حزب "القوات" الذين صوّتوا ضد منحة للقضاة والتي هي ليست زودة بل تأمين للاستمرارية وللمعاشات".

وحول انتقادات رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ للحكومة، قال نصار: "من الطبيعي أن ينتقد باسيل الاداء لأنه في المعارضة".