"العربية": حماس طالبت بتوقيع أميركا كضامن لوقف الحرب بشكل نهائي

أفاد مصدران لقناة "العربية"، بأن "العمل جار لحل خلاف حول نقطتين بين الوسطاء و​حماس​، والوسطاء حصلوا على ضمانات أميركية بعدم عودة الحرب بعد هدنة الـ 60 يوما".

وذكر المصدران، أن "حماس طالبت بتوقيع أميركا كضامن لوقف الحرب بشكل نهائي".