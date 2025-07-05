الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص باتجاه ضفاف نهر الوزاني وألقى قنبلة مضيئة أدت لاشعال حريق قرب السياج التقني

أفادت قناة "المنار"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص باتجاه ضفاف نهر الوزاني وألقت قنبلة مضيئة أدت الى اشعال حريق قرب السياج التقني.

ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية "استدعت فريق الاطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع قرب السياج التقني في الوزاني وامتد الى داخل الاراضي المحتلة بعد سقوط قنبلة مضيئه رماها في اجواء المنطقة".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​الاعتداءات الإسرائيلية​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.