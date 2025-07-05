حماس: سلمنا ردنا للوسطاء والذي اتسم بالإيجابية وجاهزون للدخول فورًا في مفاوضات آلية التنفيذ

أعلنت حركة "​حماس​"، في بيان، أنها أكملت "مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".

وقالت إن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحركة سلمت ردها للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة.