قرقاش: المنطقة لا تزال مأزومة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه ولا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، ​أنور قرقاش​، في تصريح، إلى أن "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه، ولا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة".

وقال: "عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غالياً".

ورأى قرقاش "أننا بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود".