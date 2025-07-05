شكوى في باريس ضد المستوطنين الإسرائيليين الفرنسيين

أعلنت جمعية ​محامون من أجل العدالة​ في الشرق الأوسط، أنها قدمت شكوى في باريس ضد فرنسيين إسرائيليين وكيانات فرنسية بشبهة "ارتكاب أو التواطؤ في ارتكاب جريمة الاستيطان".

وقدمت الجمعية التي أنشئت عام 2002 برئاسة مشتركة للمحامية الراحلة الشهيرة في مجال حقوق الإنسان جيزيل حليمي، شكوى ضد مجهول، حسبما قالت الرئيسة الحالية للجمعية المحامية دومينيك كوشين لوكالة فرانس برس.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية، فإن الشكوى تستهدف الإسرائيليين الفرنسيين المستوطنين "في مستوطنات غير شرعية" أو المنضمين إلى "الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأضافت محامون من أجل العدالة أن الفلسطينيين "يتم طردهم من قبل الجيش ونقلهم بالقوة خارج المناطق المخصصة بشكل غير قانوني للمستوطنين".

وتستهدف الشكوى أيضا كيانات فرنسية، خصوصا جمعيات، تقوم بتجنيد أشخاص في فرنسا يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل من أجل "الإقامة في المستوطنات غير القانونية".

وتدين الأمم المتحدة باستمرار ​الاستيطان الإسرائيلي​ باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال إنشاء دولة فلسطينية.