حركة "الجهاد الإسلامي": نريد ضمانات بشأن عدم استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بعد الإفراج عن الأسرى

أكد المتحدث باسم ​حركة الجهاد الإسلامي​ محمد الحاج موسى، في تصريح، أن الحركة "تشاورت معنا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وردها يتسم بالمسؤولية"، وذلك بعد أن سلمت الحركة ردها على المقترح الأميركي للوسطاء.

وقال "لدينا مرونة ونحن معنيون بالذهاب نحو اتفاق"، مضيفا "قدمنا بعض النقاط التفصيلية بشأن آلية تنفيذ مقترح الوسطاء".

وأكد الحاج موسى "نريد ضمانات إضافية بشأن عدم استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بعد الإفراج عن الأسرى".

في وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "بعد رد حركة ​​حماس​​ ستبدأ محادثات غير مباشرة بين الجانبين".

وكشف أنه "من المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق" مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في ​​غزة​​ وتبادل الأسرى. ورأى أن "المفاوضات قد لا تستغرق أكثر من يوم ونصف".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة "​حماس​"، في بيان، أنها أكملت "مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".

وقالت إن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".