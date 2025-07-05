ترمب: نتطلع للتوصل لاتفاق لوقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، إنه سيناقش الوضع في غزة وإيران عندما يلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين المقبل، وفق ما نقلته "رويترز".

وأدلى ترمب بهذا التصريح للصحافيين أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز.

وتابع ترمب: "نأمل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونتطلع لحدوث ذلك خلال الأسبوع المقبل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه يتوقّع التوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات مع ترمب بعد "النصر الكبير" الذي حققه في حرب استمرت 12 يوماً مع إيران الشهر الماضي.

وأضاف نتنياهو -في بيان قبيل اجتماع مجلس الوزراء- أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات مع مسؤولين كبار، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد قالت أمس (الاثنين)، إنّ الجانبين يعملان على تحديد موعد للزيارة. وأضافت: "أعلم أنه (نتنياهو) أعرب عن اهتمامه بالحضور إلى واشنطن والاجتماع مع الرئيس".

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترمب منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير (كانون الثاني).

وأوضحت كارولاين ليفيت أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيسبق نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع "للاجتماع مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض".

وكان ترمب قد قال الجمعة إنّ وقف إطلاق النار بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، و" حماس " في قطاع غزة "قريب"، ويمكن أن يدخل حيّز التنفيذ "الأسبوع المقبل".

وأكّدت كارولاين ليفيت الاثنين أنّ ترمب جعل من "إنهاء هذه الحرب الوحشية في غزة... أولوية".

وفي إشارة إلى خطط ترمب للرسوم الجمركية، قال نتنياهو: "لا يزال أمامنا بعض الأمور التي يتعيّن علينا الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق تجاري، بالإضافة إلى مسائل أخرى... سأعقد أيضاً اجتماعات مع قادة بالكونغرس وبعض الاجتماعات الأمنية".

وقال الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إن إدارته ستبعث برسائل إلى عدد من الدول لإبلاغها بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى قبل التاسع من يوليو (تموز)، وهو الموعد المقرر لعودة الرسوم من مستوى مؤقت عند 10 في المائة إلى نطاق يتراوح من 11 في المائة و50 في المائة، التي أعلن عنها ترمب في الثاني من أبريل (نيسان) قبل تعليقها لاحقاً.

وفرضت الولايات المتحدة في البداية رسوماً جمركية 17 في المائة على السلع الإسرائيلية.

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الأوسط