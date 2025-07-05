شكرا لقرائتكم خبر عن الأنسولين وألبان الأطفال تحت مظلة الدعم: 5 مليارات جنيه لحماية صحة المصريين فى موازنة 2025/2 والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الحكومة نحو 5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال خلال العام المالي الجديد 2025/2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفق ما ورد في البيان المالي المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويغطي هذا الدعم فروق التكلفة بين السعر الحقيقي لاستيراد عدد من المستحضرات الحيوية، وفي مقدمتها الأنسولين، وألبان الأطفال، وأيودات البوتاسيوم، وبين السعر الذي تُطرح به في الأسواق، بما يتيح توفير هذه المنتجات الأساسية بأسعار أقل من تكلفتها الاقتصادية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.

وحسب البيان المالي، يتم توجيه هذا الدعم بالكامل إلى وزارة الصحة والسكان لضمان استمرارية توفير الأدوية الحيوية وألبان الأطفال المدعومة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر المصرية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الاستيراد.