أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح له أن "الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة باي شكل من الأشكال وتحت اي مبرر كان".
واضاف :"اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق".
وانتشر أمس مقطع فيديو يُظهر استعراضًا مسلحًا في منطقة زقاق البلاط وسط العاصمة بيروت، خلال مسيرة عاشورائية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام أكد أن الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة: طلبت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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