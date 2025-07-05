الجيش: قيادة الجيش تتسلم دفعة مالية مقدّمة من دولة قطر بهدف دعم المؤسسة العسكرية

أعلنت قيادة الجيش، أنها "تسلّمت بناء على توجيهات صاحب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دفعة مالية مقدّمة من دولة قطر بهدف دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان".
في هذا السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن "شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها تمثل دعمًا حيويًّا للمؤسسة، وتُخفف عنها وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش حفاظًا على أمن لبنان واستقراره".
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