علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رد حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن الرد "جيد"، مضيفا أنه لم يتلقّ إفادة رسمية بعد بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أنه من الجيد أن حماس قالت إنها ردت بروح إيجابية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.
وفي تصريحات للصحفيين، أبدى ترامب تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، قائلا إن هناك احتمالاً بأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع الحالي، رغم أنه لم يطلع بعد على الوضع الراهن للمفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.