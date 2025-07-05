نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الأنباء المتداولة حول موعد قريب للمفاوضات مع واشنطن، لافتاً الى أن "الرأي العام في الوقت الحالي غاضب لدرجة أن أحداً لا يجرؤ حتى على الحديث عن المفاوضات والدبلوماسية".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية نفت الأنباء المتداولة حول موعد قريب للمفاوضات مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.