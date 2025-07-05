أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن أوكرانيا ستحتاج إلى صواريخ "باتريوت" لتعزيز دفاعاتها. وأشار ترامب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد المضي قدمًا في عملياته والاستمرار في قتل الناس، في إشارة إلى استمرار الحرب في أوكرانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن ترامب: بوتين يريد المضي قدما والاستمرار في قتل الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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