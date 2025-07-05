"القسام": استهدفنا تجمعاً لجنود وآليات العدو بجوار مديرية التربية والتعليم وسط خان يونس

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "​حماس​"، بأنه "تمكن مجاهدينا صباح أمس الجمعة من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو بجوار مديرية التربية والتعليم في منطقة المحطة وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع، حيث تمكنوا من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بعبوتي "شواظ" -بطريقة العمل الفدائي- وإيقاع طاقميها بين قتيل وجريح".

كذلك أعلنت القسام، أنه "تمكن مجاهديها من استهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهدافها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر لعدة ساعات".