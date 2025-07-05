شكرا لقرائتكم خبر عن "انحازت للمواطن".. تعرف على إنجازات نواب التنسيقية بالفصل التشريعى لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقب انتهاء الفصل التشريعي نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انفوجراف يتضمن أبرز إنجازات نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، الذين انحازوا في مواقفهم إلى المواطن في مختلف القضايا والمواقف.



ومن أهم القضايا التي انحاز فيها نواب التنسيقية لمصلحة المواطن، هو المطالبة بإخضاع مكافآت النواب للضريبة على الدخل، ورفض قانون الثانوية العام الجديد بنظام 3 سنوات، بالإضافة إلى الدعوة لعقد حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الشهر العقاري والتي استجاب لها رئيس الجمهورية، فضلا عن التعقيب في الجلسة العامة على مخالفة مجلس النواب لقرار إحالة مشروع القانون الخاص بصندوق قادرون باختلاف



وحظى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ بإشادت رسمي، كان أبرزها إشادة رئيس المجلس بدور التنسيقية في تقديم دراسة الأثر التشريعي بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وإستحداث الأثر التشريعى كأداة برلمانية فى مجلس الشيوخ .



كما حفظت التنسيقية بإشادة رئيس المجلس بدراسة الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين باعتبارها سابقة برلمانية، وممثل وزارة المالية بتعديل التنسيقية أثناء مناقشة قانون الوقف الخيرى .



كما توجه النائب المستشار فرج الدري بتحية تقدير لممثلي التنسيقية بلجنة الصياغة للائحة الداخلية، فضلا عن تسجيل رسمى بمضابط الجلسة الختامية بالفصل التشريعي 'شكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومساواتها بالهيئات البرلمانية كأعتراف رسمى بدورها وتأثيرها البرلماني."