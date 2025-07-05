شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مؤسسة حياة كريمة اليوم في فعاليات مهرجان برنامج "خطوة نحو حياة أفضل"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك تتويجًا للتعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة خلال الفترة الماضية.

جاءت مشاركة المؤسسة في البرنامج ضمن أنشطة مبادرة “إنت الحياة” داخل قرى حياة كريمة، حيث ساهم البرنامج في تنفيذ ورش تعليمية، وأنشطة ترفيهية، وبرامج تنمية المهارات، ودعم اجتماعي وأنشطة رياضية للأطفال ضمن فعاليات أنت الحياة المختلفة في قرى الجمهورية.

ويستهدف البرنامج تنمية قدرات النشء والأطفال وتعزيز وعيهم ومهاراتهم في بيئة آمنة، وبيفتح مساحات جديدة للتعلم من خلال الترفيه والإبداع.



حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل”



حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل”



حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل”

حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل



حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل”



حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل”



حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل”