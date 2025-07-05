إقامة مسيرة التاسع من محرم في مدينة النبطية

أقيمت مسيرة التاسع من محرم في مدينة ​النبطية​، والتي نظمها النادي الحسيني ولجنة ​عاشوراء​ تحت إشراف إمام ومفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، وذلك تحت شعار "بعين الله"، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في النبطية.

وقد جرت المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بمواكبة فرق الإسعاف التابعة للنبطية والصليب الأحمر اللبناني والهيئات الإسعافية والصحية الأهلية.

وسارت المسيرة إلى مسافة خط سير بطول 3 كيلومترات وصولاً حتى دار المعلمين والمعلمات، حيث انضمت إلى المسيرة مسيرات أخرى قادمة من النبطية الفوقا وكفرتبنيت والزوطرين الغربية والشرقية، ويحمر، وأرنون، وردد الجميع هتافات ولطميات من وحي عاشوراء. وعادت المسيرة إلى النادي الحسيني في النبطية بمواكبة أمنية.

وكانت القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية قد اتخذت تدابير وإجراءات أمنية على كافة الطرقات الرئيسية والفرعية لمدينة النبطية، ومنعت دخول السيارات إلى وسط المدينة.