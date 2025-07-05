إيهاب حمادة: النقاش حول سلاح المقاومة ليس مطروحًا على الطاولة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة، أنّ "النقاش حول سلاح المقاومة ليس مطروحاً على الطاولة، ولن يكون"، مشددًا على أنّ "ما يُطرح في الداخل هو فقط "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي شأن ​لبنان​ي داخلي بامتياز، لا يحق لأي جهة خارجية، عربية كانت أم إسلامية، أن تتدخل فيه حتى تحت عنوان النصيحة".

وأضاف خلال كلمته في مجلس عاشورائي في بلدة النبي عثمان: "نحن اليوم بين خيارين: السلة أو الذلة، ولن نسلّم تسليم الذليل، ولن نقرّ إقرار العاجز. إذا كان المطلوب تسليم السلاح ليُذبح لبنان على مذبح المصالح ال​إسرائيل​ية والأميركية، فهذه أمانيهم، ولن تتحقق".

ولفت إلى أن "أي بحث في استراتيجية دفاعية يجب أن يحظى بإجماع وطني لبناني كامل، لا أن يُفرض من الخارج أو يُناقش تحت الضغط"، مؤكداً أن "السلاح الذي حرر الأرض وحمى السيادة ليس مادة للمساومة".

وختم بالقول: "لو سلّم العالم كلّه لإسرائيل، نحن أتباع علي بن أبي طالب لن نسلّم، وسنواصل القتال دفاعاً عن لبنان، عن ​فلسطين​، وعن كرامة الأمة".