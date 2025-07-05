بلدة مغدوشة استقبلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع

استقبلت بلدة ​مغدوشة​ ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع في مزار سيدة المنطرة، ضمن جولتها على مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتقديسها.

ووصلت الذخائر وسط أنغام الترانيم والزغاريد، فيما حمل المشاركون الشموع ونثروا الورود على مسار الموكب.

واستهل برنامج الزيارة بالقداس الإلهي الذي ترأسه راعي الأبرشية المخلصية للروم الملكيين الكاثوليك في كندا المطران ميلاد جاويش، إلى جانب راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، بمشاركة لفيف من الكهنة، وخدمة جوقة شبيبة المخلص والشبيبة الطالبة المسيحية.

ويتبع القداس بسلسلة من اللقاءات الروحية والصلوات مع الحركات الرسولية والأخويات والجمعيات في البلدة والمنطقة.

وتختتم الزيارة يوم غد الأحد بالقداس الإلهي في بازيليك سيدة المنطرة– مغدوشة، على أن تواصل الذخائر مسيرتها الروحية إلى مناطق لبنانية أخرى.