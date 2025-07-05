رئيس وزراء العراق: أفعال قوى التوحّش تجسدت في فلسطين ولبنان والعدوان على إيران

أشار رئيس وزراء ​العراق​ ​محمد شياع السوداني​، إلى أنّ "قوى التوحش تسعى لإسكات صوت الحق وتجسدت أفعالها الإجرامية في ​فلسطين​ و​لبنان​ والعدوان على ​إيران​".

ولفت، في كلمة له في ذكرى ​عاشوراء​، إلى أنّ "شعوبنا بحاجة للالتفاف حول تضحيات الإمام الحسين لمواجهة الظلم والعدوان على غزة ولبنان"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية- واع.

وقال السوداني: "ننطلق بإدارة الدولة من منطلقات تراعي حق الشعب وحق الدولة في الحفاظ عليها من المخاطر والصراعات، التي كادت أن تؤدي بالمنطقة إلى المجهول".

وأوضح "أننا مضينا في طريق الإصلاح والبناء والإعمار والتنمية رغم كل محاولات الإرباك والتضليل التي استهدفت عمل الحكومة".