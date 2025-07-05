الجيش الإسرائيلي: إصابة عاملين أميركيين في مركز توزيع المساعدات في رفح بعد إلقاء قنبلة يدوية

ادّعى ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، "إصابة عاملين أميركيين في مركز توزيع المساعدات بعد إلقاء قنبلة يدوية على المجمع في رفح".

وسبق وأن طالبت مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية بوقف آلية توزيع المساعدات من قبل "مؤسسة ​غزة​ الانسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد مقتل أشخاص بشكل يومي بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها.

وطالبت المنظمات بالعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها ​الأمم المتحدة​ في القطاع حتى آذار، حين أطبقت إسرائيل حصارها على القطاع، قبل أن تسمح بدخولها تدريجيا أواخر أيار، وتوزّعها "مؤسسة غزة الانسانية" التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها.