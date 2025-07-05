العاصفة "شانتال" تتشكل قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - تشكلت العاصفة الاستوائية "شانتال" قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي، اليوم السبت، إن تحذيرات من عاصفة استوائية قد صدرت لأجزاء من ولايتي نورث وساوث كارولاينا.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق المتأثرة ظروف عاصفة استوائية في وقت لاحق من اليوم.

وفي الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، كان مركز العاصفة "شانتال" يقع على بعد حوالي 150 ميلاً (240 كيلومتراً) باتجاه الجنوب إلى الجنوب الشرقي من مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، وحوالي 240 ميلاً (385 كيلومتراً) باتجاه الجنوب إلى الجنوب الغربي من مدينة ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا.

وكانت سرعة الرياح القصوى المصاحبة للعاصفة شانتال تبلغ 40 ميلاً في الساعة (65 كيلومتراً في الساعة)، وكانت تتحرك باتجاه الشمال بسرعة 2 ميل في الساعة (4 كيلومترات في الساعة).

وتوقع مركز الأعاصير أن يعبر مركز العاصفة سواحل ولاية ساوث كارولاينا صباح الأحد، وحدوث بعض التعزيز الإضافي في قوتها قبل أن تصل إلى اليابسة.