أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، عن توقيف 14 شخصًا في جونية والدّكوانة لحيازتهم موادَ مخدّرة وأسلحة من دون ترخيص.
في التفاصيل، أوضحت المديرية أنّ "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، وأثناء قيام عناصر من مفرزة إستقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بتنفيذ دوريّة أمنيّة وإقامة حواجز ظرفيّة، ليل تاريخ 03-07-2025، تمكّنت من توقيف /14/ أربعة عشر شخصًا في جونية والدّكوانة، لحيازتهم موادَ مخدّرة وأسلحة من دون ترخيص، كما حجزت آليات مخالفة لأحكام قانون السّير".
هذا، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف 14 شخصًا في جونية والدّكوانة لحيازتهم موادَ مخدّرة وأسلحة من دون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.