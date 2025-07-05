أفادت معلومات لقناة "LBCI"، بأنّ "مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان التقى الرئيس السوري أحمد الشرع والنقاش بينهما كان صريحًا ولم يُعطَ المقترح الذي نقله الاعلام الاسرائيلي حول تخلي سوريا عن الجولان لصالح إسرائيل مقابل ضم طرابلس واجزاء من البقاع إلى الاراضي السورية أي أهمية اطلاقًا".
وكان قد استهل دريان زيارته إلى سوريا بأداء الصلاة في المسجد الأموي في دمشق وزار جبل قاسيون والتقى وزير الأوقاف السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": دريان التقى بالشرع والنقاش كان صريحًا ولم يُعطَ اهتمام للتقارير الإسرائيلية بشأن الجولان وطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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