"LBCI": دريان التقى بالشرع والنقاش كان صريحًا ولم يُعطَ اهتمام للتقارير الإسرائيلية بشأن الجولان وطرابلس

أفادت معلومات لقناة "LBCI"، بأنّ "مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبداللطيف دريان​ التقى الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ والنقاش بينهما كان صريحًا ولم يُعطَ المقترح الذي نقله الاعلام الاسرائيلي حول تخلي سوريا عن الجولان لصالح إسرائيل مقابل ضم طرابلس واجزاء من البقاع إلى الاراضي السورية أي أهمية اطلاقًا".

وكان قد استهل دريان زيارته إلى سوريا بأداء الصلاة في المسجد الأموي في دمشق وزار جبل قاسيون والتقى وزير الأوقاف السوري.