أكّد حركة "حماس"، في بيان حول ردّها الذي سلّمته بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة، أنّ "في إطار الجهود الوطنيّة الفلسطينية المكثفة التي تقودها حركة حماس، أجرينا سلسلة اتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور حول ردّ حركة حماس على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة وآليات تنفيذه".
وأوضحت أنّ "هذه الاتصالات شهدت مستوى رفيعا من التشاور العملي والجدي بين حركة حماس والفصائل الوطنية والإسلامية، مما أسفر عن توافق وطني موحّد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية. وعقب الانتهاء من المشاورات الداخلية والخارجية مع الفصائل، تم تقديم رد الحركة إلى الوسطاء، وصيغ بالإجماع وبروح إيجابية. وقد رحّبت جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بهذا الرد الموحد".
وأضافت الحركة "تأتي هذه الجهود في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات شعبنا، ولضمان موقف فلسطيني موحّد لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة".
وأمس، أعلنت حركة "حماس"، في بيان، أنها أكملت "مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".
وقالت إن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "بعد رد حركة حماس ستبدأ محادثات غير مباشرة بين الجانبين".
وكشف أنه "من المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق" مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
ورأى أن "المفاوضات قد لا تستغرق أكثر من يوم ونصف".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": جميع الفصائل الفلسطينية رحبت بردنا الموحّد على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.