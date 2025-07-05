القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل اتخذت قرارًا بإرسال وفد التفاوض إلى قطر

نقلت القناة 12 ال​إسرائيل​ية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إنّ "إسرائيل اتخذت قرارا بإرسال وفد التفاوض إلى قطر".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة "​​حماس​​" أمس في بيان، أنها أكملت "مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في ​غزة​، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".

وقالت إن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحركة سلمت ردها للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت قد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "بعد رد حركة ​حماس​ ستبدأ محادثات غير مباشرة بين الجانبين".

وكشف أنه "من المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى ​الدوحة​ لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق" مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في ​غزة​ وتبادل الأسرى. ورأى أن "المفاوضات قد لا تستغرق أكثر من يوم ونصف".