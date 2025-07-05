هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لم ترفض رد حماس بشكل شامل والكابينت سيناقشه اليوم

أشارت هيئة البث ال​إسرائيل​ية، بأنّ "وفد التفاوض الإسرائيلي سيتجه إلى قطر على الأرجح يوم غد"، وذلك بعد أن نقلت القناة 12 ال​إسرائيل​ية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إنّ "إسرائيل اتخذت قرارا بإرسال وفد التفاوض إلى قطر".

وكشفت هيئة البث أنّ "إسرائيل لم ترفض رد ​حماس​ بشكل شامل وترى أن هناك ما يمكن العمل عليه"، وأنّ "المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيناقش اليوم رد حماس".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة "​​حماس​​" أمس في بيان، أنها أكملت "مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في ​​غزة​​، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".

وقالت إن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحركة سلمت ردها للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة.